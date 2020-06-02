Блаттер заявил, что у Инфантино мания величия

Бывший президент ФИФАраскритиковал главу организации

«Казалось, что Джанни Инфантино хотел расчистить себе путь к президентству. Он хочет превратить футбол в огромную денежную машину. Он хочет, чтобы все было больше. Чемпионат мира с 48 командами-участницами, проект Goal был переименован, потому что он хочет в три раза больше денег.

Большой клубный чемпионат мира с 24 командами, увеличение числа участников женского чемпионата мира с 24 до 32 команд. Это невозможно, слишком тяжело переварить.

Он играет сам с собой, потому что он зациклен на себе. У него мания величия. В своем высокомерии он больше не разговаривает с президентами ассоциаций, а только с главами государств», — цитирует Блаттера Keystone-SDA. 0