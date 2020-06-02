Бергкамп: В одно время Анри был лучшим в мире

Бывший нападающийрассказал об игре с экс-форвардом лондонцев

«Я всегда говорил, что футбол — это командная игра. В команде нужны игроки, которые могут сделать разницу на поле. Должны быть такие футболисты как сзади, которые не позволяют команде пропускать голы, так и впереди.

Были такие игроки, которые могли убить интригу в матчах… Райт был одним из таких форвардов, Анелька тоже. Однако Анри был, возможно, лучшим игроком в этой роли, что я когда-либо видел.

Было очень легко с ним взаимодействовать, потому что он мог быть лучшим на каждом уровне. В одно время Анри был лучшим в мире, поэтому с ним было легко играть», — цитирует Бергкампа официальный сайт «Арсенала».

Напомним, Анри выступал в составе «Арсенала» с 1999 по 2007 год. 0