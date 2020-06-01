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    «Тамбов» расстался с двумя футболистами

    Футбол Трансферы Футбол России Тамбов
    Пресс-служба «Тамбова» сообщила об уходе из клуба полузащитников Хетага Хосонова и Мигела Кардозу в связи с истечением сроков арендных соглашений.

    «Тамбов» расстался с двумя футболистами
    «Тамбов» расстался с двумя футболистами

    Кардозу возвращается из аренды в московское «Динамо». Хосонов продолжит выступления за ЦСКА.

    Оба футболиста уже исключены из заявочного листа «Тамбова» на сезон 2019/2020 гг.

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