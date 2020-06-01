«Тамбов» расстался с двумя футболистами
globallookpress.com
Кардозу возвращается из аренды в московское «Динамо». Хосонов продолжит выступления за ЦСКА.
Оба футболиста уже исключены из заявочного листа «Тамбова» на сезон 2019/2020 гг.
ЗАКОНЧИЛСЯ СРОК АРЕНДЫ ХЕТАГА ХОСОНОВА И МИГЕЛЯ КАРДОЗУ 📌— ФК «Тамбов» (@fctambov68) June 1, 2020
«Тамбов» покидают два игрока. 31 мая закончились арендные соглашения у полузащитников Хетага Хосонова и Мигеля Кардозу.
Первый возвращается в ЦСКА, а второй в «Динамо».
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