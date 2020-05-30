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    Один матч УПЛ отменен из-за коронавируса

    Футбол Коронавирус в спорте Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Мариуполь Карпаты
    Матч 24-го тура украинской Премьер-лиги «Карпаты» — «Мариуполь» не состоится, сообщается на официальном сайте турнира.

    Один матч УПЛ отменен из-за коронавируса
    Один матч УПЛ отменен из-за коронавируса

    По данным источника, некоторые игроки и члены персонала «Карпат» сдали положительную пробу на коронавирус. Отмечается, что инфицированные сразу же были отправлены на самоизоляцию. Симптомы заболевания у них отсутствует.

    Львовский клуб известил Украинскую ассоциацию футбола, а также Премьер-лигу о результатах тестов. УПЛ приняла решение о невозможности проведения матч «Карпаты» — «Мариуполь» согласно расписанию, 31 мая.

    После 23 туров УПЛ «Карпаты» занимают последнее место в турнирной таблице, а «Мариуполь» идет вторым в нижней шестерке, отставая от «Днепра-1» на три очка. 0

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