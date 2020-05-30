Один матч УПЛ отменен из-за коронавируса

Матч 24-го тура украинской Премьер-лигине состоится, сообщается на официальном сайте турнира.

По данным источника, некоторые игроки и члены персонала «Карпат» сдали положительную пробу на коронавирус. Отмечается, что инфицированные сразу же были отправлены на самоизоляцию. Симптомы заболевания у них отсутствует.

Львовский клуб известил Украинскую ассоциацию футбола, а также Премьер-лигу о результатах тестов. УПЛ приняла решение о невозможности проведения матч «Карпаты» — «Мариуполь» согласно расписанию, 31 мая.

После 23 туров УПЛ «Карпаты» занимают последнее место в турнирной таблице, а «Мариуполь» идет вторым в нижней шестерке, отставая от «Днепра-1» на три очка. 0