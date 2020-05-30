«Бавария» — «Фортуна»: счет матча 5:0, обзор голов

Мюнхенскийодержала домашнюю победу над дюссельдорфской(5:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль оформил сделал Роберт Левандовски.

Еще по голу забили Бенджамен Павар и Альфонсо Дэйвис, а Матиас Йергенсен забил в свои ворота.

«Бавария» набрала 67 очков и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. У идущей на втором месте дортмундской «Боруссии» 57 очков и матч в запасе.