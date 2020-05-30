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    «Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубль

    «Бавария» — «Фортуна»: счет матча 5:0, обзор голов

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    Мюнхенский «Бавария» одержала домашнюю победу над дюссельдорфской «Фортуной» (5:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил сделал Роберт Левандовски.

    Еще по голу забили Бенджамен Павар и Альфонсо Дэйвис, а Матиас Йергенсен забил в свои ворота.

    «Бавария» набрала 67 очков и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. У идущей на втором месте дортмундской «Боруссии» 57 очков и матч в запасе.

    Бундеслига. 29-й тур
    «Бавария» — «Фортуна» — 5:0 (3:0)
    Голы: Йергенсен, 15 — в свои ворота (1:0). Павар, 29 (2:0). Левандовски, 43 (3:0). Левандовски, 50 (4:0). Дэйвис, 52 (5:0)«Бавария»: Нойер, Алаба, Эрнандез (Кюизанс, 46), Павар (Одриосола, 62), Киммих, Мюллер (Зиркзе, 75), Гнабри (Батиста Майер, 78), Коман (Перишич, 62), Горецка, Дэйвис, Левандовски«Фортуна»: Кастенмайер, Йергенсен, Циммерманн (Циммер, 66), Гиссельманн, Хоффманн, Боджек, Моралес (Бериша, 57), Штегер (Соботтка, 57. Пледль, 73), Томми (Зуттнер, 67), Кенан Караман, СкрцибскиПредупреждения: Кенан Караман, 26. Зуттнер, 90
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