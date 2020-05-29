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    Зобнин рассказал о своем самочувствии после излечения от коронавируса

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    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о своем самочувствии.

    Роман Зобнин
    Роман Зобнин

    Ранее футболист заразился коронавирусом, но уже выздоровел.

    «Все хорошо. Хорошо себя чувствую. Я сам не почувствовал, как это все происходило, потому что все это проходило бессимптомно. Температуры не было. Обоняние немного потерял, а так все остальное прошло бессимптомно вообще. По какому вкусу скучал больше всего? Я люблю молочные продукты, так что по молочке скучал: кефиру, йогуртам.

    Чем занимался на карантине? У меня не было времени что-то придумывать, потому что у меня двое детей. Все свободное время я посвящал им.

    Мы были вдвоем с женой, и никто не мог нам помочь, потому что все были на самоизоляции. В восьми утра до десяти вечера я полностью посвящал себя детям», — рассказал Зобнин в интервью YouTube-каналу сборной России. 0

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