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    «Брешия» подтвердила уход Балотелли по окончании сезона

    Футбол Трансферы Футбол Италии Брешия
    Президент «Брешии» Массимо Челлино подтвердил, что форвард команды Марио Балотелли покинет клуб по окончании текущего сезона.

    Марио Балотелли
    Марио Балотелли

    «Он странный парень, он больше не думает о нас, и я принимаю его отъезд как должное. Его контракт автоматически аннулируется в случае нашего вылета в Серию B, поэтому, по всей вероятности, он станет свободным агентом в следующем сезоне, учитывая наше положение.

    Мы действительно верили, что он мог бы дать нам важный вклад на поле. Я верил, потому что он мне нравится, думал, что он может создать что-то новое для себя в "Брешии". Мы разочарованы в нем», — цитирует Челлино Football Italia.

    Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил пять голов. 0

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