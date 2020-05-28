«Брешия» подтвердила уход Балотелли по окончании сезона

Президентподтвердил, что форвард командыпокинет клуб по окончании текущего сезона.

«Он странный парень, он больше не думает о нас, и я принимаю его отъезд как должное. Его контракт автоматически аннулируется в случае нашего вылета в Серию B, поэтому, по всей вероятности, он станет свободным агентом в следующем сезоне, учитывая наше положение.

Мы действительно верили, что он мог бы дать нам важный вклад на поле. Я верил, потому что он мне нравится, думал, что он может создать что-то новое для себя в "Брешии". Мы разочарованы в нем», — цитирует Челлино Football Italia.

Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил пять голов. 0