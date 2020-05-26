Украинский минздрав разрешил возобновить УПЛ с 30 мая

Президент Украинской ассоциации футболасообщил о том, что УАФ получила разрешение Министерства здравоохранения Украины возобновить чемпионат УПЛ 30 мая.

Чемпионат Украины был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 23 туров из 32. В турнире лидирует «Шахтер» на 13 очков опережая «Зарю» и киевское «Динамо».

«Большой футбол возвращается в Украину. Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.

Большое спасибо министру, заместителю министра, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований.

Прошу членов исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований», — написал Павелко на своей странице в Facebook.

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Вероятно, речь идет о разрешении Минздрава расширить квоту людей, которым можно будет находиться на стадионе во время матча.

При квоте в 50 человек чемпионат было невозможно продолжить, поэтому в УАФ подали запрос о расширении квоты до 200 человек. 0