ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиГорячий июнь. Нас ждет возвращение большого футбола
  • 09:19
    • ВЭБ и РФПИ начали поиск зарубежных инвесторов для ЦСКА
  • 12:40
    • «Краснодар» продлил контракт с Фернандешем
  • 11:52
    • Правительство разрешило клубам АПЛ проводить контактные тренировки в группах
  • 07:01
    • Испанская Примера возобновится 11 июня севильским дерби
  • 22:53
    • СМИ: «Рубин» продлил контракт с Тарасовым
    Все новости спорта

    Мутко: Чтобы «Зенит» или другой клуб конкурировали в мире, нам нужен конкурентный чемпионат

    Футбол РПЛ Футбол России Лига чемпионов Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший президент РФС Виталий Мутко заявил, что для успешного выступления в Лиге чемпионов «Зениту» нужна конкурентная среда в чемпионате страны.

    Виталий Мутко
    Виталий Мутко

    «Все реально в этом мире. Если мы говорим о Лиге чемпионов, это крайне амбициозная задача. Для того, чтобы ее выиграть, нужна конкурентная среда внутри страны, если ее не будет, то это очень затруднительно.

    Если играть в стране 30 матчей на определенном уровне — это одна ситуация, а если три-четыре, то вам нереально что-то выиграть на таком уровне. Даже если привозить топовых игроков, уровень конкуренции в чемпионате и его интенсивность — это ключевые вещи, на тренировках этого не наиграешь. Для того, чтобы "Зенит" или другой клуб конкурировали в мире, нам нужен конкурентный чемпионат.

    Можно пожелать "Зениту" стабильности и хороших результатов. Хотя бы часть усилий стоит направлять на поддержку собственных талантов и выращивание собственных игроков, потому что я всегда исхожу из того, что в мире ты всегда можешь найти более готового игрока, а собственных нужно воспитывать, они нестабильны. Это, конечно же, вызов для топ-клуба, потому что результатов хочется уже сегодня. На примере "Краснодара" мы видим, что собственные воспитанники не всегда стабильны.

    Болельщики — главная движущая сила "Зенита". Экономические возможности у клуба есть, хочется пожелать стабильности», — приводит слова Мутко ТАСС. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Горячий июнь. Нас ждет возвращение большого футбола
  • 00:52
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Бавария»
  • 1.96
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранится ли интрига в чемпионской гонке Бундеслиги?
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Байер» одержит очередную победу?
  • «Байер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Айнтрахт» дома попытается выйти из кризиса
  • «Айнтрахт» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Фиорентина» — «Барселона». ЛЧ 1999/2000 Футбол Ничуть не хуже именитой «Барсы». В 1999-м «Фиорентина» дома дала отпор каталонцамВспоминая еврокубковые матчи прошлого, нельзя было пройти мимо встречи «Фиорентины» и «Барсы» в далеком 1999-м Вчера в 20:040
  • 13:26
    • Президент Евролиги предлагает досрочно завершить сезон
  • 08:35
    • Зидан нарушил правила самоизоляции
  • 08:03
    • В чемпионате Фарер футболист оформил покер за 14 минут
    Томас Мюллер Футбол Блеск Мюллера и кризис «Айнтрахта». «Бавария» остается на высотеМюнхенцы разбили «Айнтрахт» и продолжают лидировать в Бундеслиге Вчера в 11:290
  • Экспресс дня

  • Лидеры Бундеслиги сыграют результативно?
  • 2.37
    •
  • 11:36
    • «Барселона» интересуется полузащитником «Герты»
  • 11:20
    • «МЮ» провел переговоры с агентом Рабьо
  • 11:04
    • Бесчастных продлил соглашение с «Факелом»
    Карло Анчелотти Футбол Преуспеет ли Анчелотти в «Эвертоне»?Клуб 25 лет не выигрывает трофеи Вчера в 03:220
  • 10:49
    • Медведев: «Зенит» станет чемпионом в год 95-летия клуба
  • 10:31
    • «СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды
  • 08:51
    • Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.83
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Яблонец — Фастав Злин
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Веен — Зандхаузен
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ян — Нюрнберг
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эрцгебирге — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Млада Болеслав — Славия Прага
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.37
  • Экспресс дня 26 мая
  • Завтра в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие