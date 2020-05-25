Мутко: Чтобы «Зенит» или другой клуб конкурировали в мире, нам нужен конкурентный чемпионат

Бывший президент РФСзаявил, что для успешного выступления в Лиге чемпионовнужна конкурентная среда в чемпионате страны.

«Все реально в этом мире. Если мы говорим о Лиге чемпионов, это крайне амбициозная задача. Для того, чтобы ее выиграть, нужна конкурентная среда внутри страны, если ее не будет, то это очень затруднительно.

Если играть в стране 30 матчей на определенном уровне — это одна ситуация, а если три-четыре, то вам нереально что-то выиграть на таком уровне. Даже если привозить топовых игроков, уровень конкуренции в чемпионате и его интенсивность — это ключевые вещи, на тренировках этого не наиграешь. Для того, чтобы "Зенит" или другой клуб конкурировали в мире, нам нужен конкурентный чемпионат.

Можно пожелать "Зениту" стабильности и хороших результатов. Хотя бы часть усилий стоит направлять на поддержку собственных талантов и выращивание собственных игроков, потому что я всегда исхожу из того, что в мире ты всегда можешь найти более готового игрока, а собственных нужно воспитывать, они нестабильны. Это, конечно же, вызов для топ-клуба, потому что результатов хочется уже сегодня. На примере "Краснодара" мы видим, что собственные воспитанники не всегда стабильны.

Болельщики — главная движущая сила "Зенита". Экономические возможности у клуба есть, хочется пожелать стабильности», — приводит слова Мутко ТАСС. 0