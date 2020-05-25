«СЭ»: Летом «Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым

Причиной перевода хавбека «Спартака»во вторую команду москвичей стал конфликт футболиста с тренером по физподготовке, сообщает «Спорт-Экспресс»

Игрок неоднократно подвергал сомнению указания сербского специалиста, в итоге руководство приняло решение об отстранении полузащитника от работы с основной.

Гулиев останется в «Спартаке-2» как минимум до конца июля, когда завершится турнир РПЛ, а затем ему станут искать вариант с бесплатной арендой.

О выкупе трансфера 23-летнего футболиста, чья зарплата сейчас составляет около 5,6 миллионов рублей в месяц, речь в нынешних условиях пока не идет.

В числе претендентов на Гулиева, возможно, окажутся «Крылья Советов» и «Тамбов» — в случае, если эти клубы сохранят места в премьер-лиге.

Вместе с тем, существует и вариант досрочного прекращения трудовых отношений с Гулиевым по инициативе «Спартака» — как это произошло в прошлом году с экс-капитаном красно-белых Денисом Глушаковым и защитником Дмитрием Комбаровым. 0