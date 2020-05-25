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    «СЭ»: Летом «Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым

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    Причиной перевода хавбека «Спартака» Аяза Гулиева во вторую команду москвичей стал конфликт футболиста с тренером по физподготовке Владимиром Чипзановичем, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Аяз Гулиев
    Аяз Гулиев

    Игрок неоднократно подвергал сомнению указания сербского специалиста, в итоге руководство приняло решение об отстранении полузащитника от работы с основной.

    Гулиев останется в «Спартаке-2» как минимум до конца июля, когда завершится турнир РПЛ, а затем ему станут искать вариант с бесплатной арендой.

    О выкупе трансфера 23-летнего футболиста, чья зарплата сейчас составляет около 5,6 миллионов рублей в месяц, речь в нынешних условиях пока не идет.

    В числе претендентов на Гулиева, возможно, окажутся «Крылья Советов» и «Тамбов» — в случае, если эти клубы сохранят места в премьер-лиге.

    Вместе с тем, существует и вариант досрочного прекращения трудовых отношений с Гулиевым по инициативе «Спартака» — как это произошло в прошлом году с экс-капитаном красно-белых Денисом Глушаковым и защитником Дмитрием Комбаровым. 0

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