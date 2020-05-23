Смолов надеется бороться за высокие места в Ла Лиге

Нападающий «Сельты»прокомментировал возвращение к тренировкам после двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса.

«Я счастлив и взволнован. Прошло много времени без футбола. В моей карьере два месяца без возможности играть в футбол происходят впервые.

У игроков теперь появляется возможность тренироваться и прогрессировать, и это здорово. Наконец-то мы вернулись.

Надеюсь, чемпионат возобновится как можно скорее. Мы постараемся показать лучшую форму. Надеюсь, мы продолжим набирать очки и постараемся продемонстрировать свою настоящую силу фанатам. Потому что у нас команда гораздо сильнее и способна бороться за высокие места», — приводит слова Смолова клубная пресс-служба.

Видео со Смоловым можно посмотреть здесь. 0