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    Смолов надеется бороться за высокие места в Ла Лиге

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    Нападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал возвращение к тренировкам после двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Я счастлив и взволнован. Прошло много времени без футбола. В моей карьере два месяца без возможности играть в футбол происходят впервые.

    У игроков теперь появляется возможность тренироваться и прогрессировать, и это здорово. Наконец-то мы вернулись.

    Надеюсь, чемпионат возобновится как можно скорее. Мы постараемся показать лучшую форму. Надеюсь, мы продолжим набирать очки и постараемся продемонстрировать свою настоящую силу фанатам. Потому что у нас команда гораздо сильнее и способна бороться за высокие места», — приводит слова Смолова клубная пресс-служба.

    Видео со Смоловым можно посмотреть здесь. 0

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