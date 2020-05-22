Тер Cтеген близок к продлению контракта с «Барселоной»

Вратарьблизок к заключению нового контракта с каталонским клубом, сообщает Sport.es.

Как утверждает источник, в последнее время стороны добились существенного прогресса в переговорах.

Ожидается, что 29-летний немец продлит контракт до июня 2025 года. Марк-Андре хочет зарабатывать от 10 до 18 миллионов евро в год. Срок действующего контракта рассчитан до 2022 года.

Тер Стеген перешел в «Барселону» летом 2014 года из менхенгладбахской «Боруссии», за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне голкипер провел 26 матчей в Примере и пропустил 29 голов. 0