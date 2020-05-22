ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг не хотят возобновления сезона АПЛВозвращение АПЛ. «Проект Перезапуск» забуксовал
  • 07:16
    • Примера возобновится 12 июня севильским дерби
  • 08:04
    • Боец из команды Хабиба подписал контракт с UFC
  • 07:00
    • «Сан-Сиро» не представляет культурной ценности и может быть снесен
  • 00:19
    • РФС и премьер-лига хотят возобновить сезон с ВАР
  • 22:01
    • РПЛ может не возобновиться 21 июня, новый сезон начнется 2 или 5 августа
    Все новости спорта

    Тер Cтеген близок к продлению контракта с «Барселоной»

    Футбол Футбол Испании Барселона
    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Cтеген близок к заключению нового контракта с каталонским клубом, сообщает Sport.es.

    Марк-Андре тер Стеген
    Марк-Андре тер Стеген

    Как утверждает источник, в последнее время стороны добились существенного прогресса в переговорах.

    Ожидается, что 29-летний немец продлит контракт до июня 2025 года. Марк-Андре хочет зарабатывать от 10 до 18 миллионов евро в год. Срок действующего контракта рассчитан до 2022 года.

    Тер Стеген перешел в «Барселону» летом 2014 года из менхенгладбахской «Боруссии», за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне голкипер провел 26 матчей в Примере и пропустил 29 голов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шестерка избранных. Тренеры, завоевавшие чемпионства в четырех и более лигах
  • 20/05/2020 в 20:26
    •
  • Прогноз
  • «Герта» — «Унион»
  • 1.81
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли берлинское дерби результативным?
  • «Герта» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Шахтер» сыграет на продление серии
  • «Шахтер» Солигорск — «Белшина». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Славия» и «Городея» не порадуют результативностью
  • «Славия» Мозырь — «Городея». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Лига чемпионов 2006/2007 Футбол На фоне скандалов бились за финал. В 2007-м «Милан» на «Олд Траффорд» пытался огорчить «МЮ»В УЕФА заявили, что они намерены доиграть еврокубки до конца августа. К тому времени мы переживем моменты великих матчей прошлого Вчера в 17:060
  • 11:17
    • Тер Cтеген близок к продлению контракта с «Барселоной»
  • 11:02
    • «Монако» летом готов расстаться с 30 футболистами
  • 10:47
    • Мостовой прокомментировал возобновление Бундеслиги
    Жозе Моуринью Футбол Шестерка избранных. Тренеры, завоевавшие чемпионства в четырех и более лигахЭксклюзивный клуб из шести тренеров, добившихся того, что не покорилось даже Пепу Гвардиоле 20/05/2020 в 20:260
  • Экспресс дня

  • «Бавария» продлит серию поражений «Айнтрахта»?
  • 4.08
    •
  • 10:30
    • АПЛ одобрила продажу «Ньюкасла» инвесторам из Саудовской Аравии
  • 10:14
    • ПАОК расторгнет контракт с экс-игроком ЦСКА
  • 08:51
    • НХЛ могут доиграть в формате плей-офф из 24 команд
    Килиан Мбаппе Футбол Почему коронавирус заморозит переходы топ-футболистовМировой трансферный рынок изменится в условиях кризиса, который вызвала пандемия коронавируса 20/05/2020 в 13:340
  • 08:35
    • Чемпионат Греции по баскетболу завершен досрочно
  • 08:19
    • Инвесторы из США купят «Тулузу»
  • 07:48
    • СМИ: «Ювентус» начал переговоры по трансферу Погба
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Пхохан Стилерс — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Викингур — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Герта — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.77
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.56
  • Прогноз на матч Дармштадт 98 — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Оснабрюк — Ганновер
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — Скала
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ашхабад — Энергетик
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Небитчи — Копетдаг
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Мерв — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие