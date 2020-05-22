В «Оренбурге» объяснили расставание с главным тренером

Член попечительского совета «Оренбурга»рассказал, почему клуб решил не продлевать контракт с главным тренером

«У Емельянова заканчивался контракт. Это основная причина. Руководство клуба приняло такое решение. Время покажет, правильное оно или нет.

Понимаете, у человека заканчивается контракт. И продолжать сезон, понимая, что его не будет... Все же ясно. У нас такая ситуация. Что тут обсуждать? У человека контракт заканчивается 31 мая. Мы объявили сейчас. Что тут такого? Спортивные результаты нас тоже не устраивают.

Нам надо дальше думать, как остаться в РПЛ. Одним словом, тактический и стратегический ход. Дальше будем делать выводы по окончании чемпионата. Сейчас все силы бросим на то, чтобы не покинуть Премьер-лигу», — приводит слова Столыпина «Спорт-Экспресс». 0