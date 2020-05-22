В «Оренбурге» объяснили расставание с главным тренером

Василий Столыпин
ФК «Оренбург»
«У Емельянова заканчивался контракт. Это основная причина. Руководство клуба приняло такое решение. Время покажет, правильное оно или нет.
Понимаете, у человека заканчивается контракт. И продолжать сезон, понимая, что его не будет... Все же ясно. У нас такая ситуация. Что тут обсуждать? У человека контракт заканчивается 31 мая. Мы объявили сейчас. Что тут такого? Спортивные результаты нас тоже не устраивают.
Нам надо дальше думать, как остаться в РПЛ. Одним словом, тактический и стратегический ход. Дальше будем делать выводы по окончании чемпионата. Сейчас все силы бросим на то, чтобы не покинуть Премьер-лигу», — приводит слова Столыпина «Спорт-Экспресс». 0