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    В «Оренбурге» объяснили расставание с главным тренером

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    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал, почему клуб решил не продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым.

    Василий Столыпин
    Василий Столыпин

    «У Емельянова заканчивался контракт. Это основная причина. Руководство клуба приняло такое решение. Время покажет, правильное оно или нет.

    Понимаете, у человека заканчивается контракт. И продолжать сезон, понимая, что его не будет... Все же ясно. У нас такая ситуация. Что тут обсуждать? У человека контракт заканчивается 31 мая. Мы объявили сейчас. Что тут такого? Спортивные результаты нас тоже не устраивают.

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    • Нам надо дальше думать, как остаться в РПЛ. Одним словом, тактический и стратегический ход. Дальше будем делать выводы по окончании чемпионата. Сейчас все силы бросим на то, чтобы не покинуть Премьер-лигу», — приводит слова Столыпина «Спорт-Экспресс». 0

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