Экс-игрок «Тоттенхэма» мог оказаться в ЦСКА

Полузащитникрассказал, что мог оказаться в московском, когда выступал в бельгийском «Беерсхоте» в 2011 году.

«Когда "Беерсхот" захотел меня продать, последовало много предложений. Московский ЦСКА хотел меня подписать и предложил много денег. Меня смутила эта сумма и зарплата, которая бы мне понравилась.

Мой агент посоветовал мне не гнаться за деньгами, если я хочу играть в футбол и построить хорошую карьеру. Он сказал, что в первую очередь надо сделать себе имя, а все остальное будет позже. Агент прямо сообщил, что не пойдет на сделку, понравится мне это или нет», — приводит слова Ваньямы Goal.

С 2008 по 2011 Виктор Ваньяма выступал за бельгийский «Беерсхот». Потом кениец перешел в шотландский «Селтик», в составе которого выиграл первые титулы в своей карьере. Затем хавбек переехал в Англию, где провел семь лет играя за «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». 0