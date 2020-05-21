Митрофанов: Вероятность заражения всегда будет. Запирать игроков на базе не очень человечно

Заместитель генерального директора РФСрассказал мерах по борьбе с коронавирусом в РПЛ.

«Вероятность заражения всегда будет. Запирать всех игроков на базе не очень человечно. И не у всех клубов есть такая база. Насколько это правильно со всех точек зрения? Важна регулярная диагностика.

Медицинские службы клубов должны бы дополнены специалистами, способными определить признаки заболевания. Кто-то из сотрудников клуба может побояться из-за отсутствия опыта. Нужно заключить договор с медицинским учреждением.

Регулярная дезинфекция помещений и минимизация контактов с персоналом. Во многих клубах есть на базах прачечные, столовые — пусть столовые работают, но контакт повара и игроков исключен. Приготовили, выставили ланчбоксы, и уже в свободное помещение заходят игроки и едят.

Некоторым клубам надо пересмотреть процедуру общения главного тренера с помощниками или аналитиками, которые какое-то время могут работать удаленно, передавать материалы или по крайней мере не контактировать с игроками. Тренер должен определить минимально необходимый набор сотрудников.

Прочие гигиенические меры вроде измерения температуры на входе — нам об этом по ТВ регулярно рассказывают, но регламент будет объяснять это даже когда перестанут рассказывать. Добираться до базы надо на личном или клубном транспорте с проверенным водителем.

В спортивной зоне стадиона минимизировано допустимое количество человек. 35 человек внутри спортивной зоны от команды: персонал, игроки, тренеры, врачи, массажисты, начальник команды.

Очень минимальное количество персонала, в совокупности около ста человек. Флэш-интервью берутся на микрофон на длинной палке, на расстоянии от игрока.

Сколько зараженных нужно для остановки чемпионата или отмены матча? Анализируем вместе с Роспотребнадзором. Есть положение регламента о возможном переносе из-за массовой вспышки заболеваний.

Но эти возможности ограничены. Этот вопрос в регламенте предусмотрен, но ответа нет. Конкретная цифра появится. Наша логика: чудес не бывает, соблюдение регламента должно минимизировать риск заражения.

Если массовое заражение происходит, это связано с неисполнением регламента. Не видим смысла карать штрафами. Клуб подводит сам себя», — сказал Митрофанов Sports.ru. 0