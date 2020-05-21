КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг не хотят возобновления сезона АПЛВозвращение АПЛ. «Проект Перезапуск» забуксовал
  • 22:01
    • РПЛ может не возобновиться 21 июня, новый сезон начнется 2 или 5 августа
  • 18:34
    • «Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая
  • 18:11
    • Трое игроков «Оренбурга» переболели коронавирусом
  • 11:04
    • Названа дата рестарта английского Чемпионшипа
  • 16:13
    • Тедеско вернулся в «Спартак», Шюррле — нет
    Все новости спорта

    Митрофанов: Вероятность заражения всегда будет. Запирать игроков на базе не очень человечно

    Футбол РПЛ Футбол России РФСКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал мерах по борьбе с коронавирусом в РПЛ.

    Максим Митрофанов
    Максим Митрофанов

    «Вероятность заражения всегда будет. Запирать всех игроков на базе не очень человечно. И не у всех клубов есть такая база. Насколько это правильно со всех точек зрения? Важна регулярная диагностика.

    Медицинские службы клубов должны бы дополнены специалистами, способными определить признаки заболевания. Кто-то из сотрудников клуба может побояться из-за отсутствия опыта. Нужно заключить договор с медицинским учреждением.

    Регулярная дезинфекция помещений и минимизация контактов с персоналом. Во многих клубах есть на базах прачечные, столовые — пусть столовые работают, но контакт повара и игроков исключен. Приготовили, выставили ланчбоксы, и уже в свободное помещение заходят игроки и едят.

    Некоторым клубам надо пересмотреть процедуру общения главного тренера с помощниками или аналитиками, которые какое-то время могут работать удаленно, передавать материалы или по крайней мере не контактировать с игроками. Тренер должен определить минимально необходимый набор сотрудников.

    Прочие гигиенические меры вроде измерения температуры на входе — нам об этом по ТВ регулярно рассказывают, но регламент будет объяснять это даже когда перестанут рассказывать. Добираться до базы надо на личном или клубном транспорте с проверенным водителем.

    В спортивной зоне стадиона минимизировано допустимое количество человек. 35 человек внутри спортивной зоны от команды: персонал, игроки, тренеры, врачи, массажисты, начальник команды.

    Очень минимальное количество персонала, в совокупности около ста человек. Флэш-интервью берутся на микрофон на длинной палке, на расстоянии от игрока.

    Сколько зараженных нужно для остановки чемпионата или отмены матча? Анализируем вместе с Роспотребнадзором. Есть положение регламента о возможном переносе из-за массовой вспышки заболеваний.

    Но эти возможности ограничены. Этот вопрос в регламенте предусмотрен, но ответа нет. Конкретная цифра появится. Наша логика: чудес не бывает, соблюдение регламента должно минимизировать риск заражения.

    Если массовое заражение происходит, это связано с неисполнением регламента. Не видим смысла карать штрафами. Клуб подводит сам себя», — сказал Митрофанов Sports.ru. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Возвращение РПЛ. Пиар-трюк или ответ на просьбы болельщиков?
  • 17/05/2020 в 02:35
    •
  • Прогноз
  • «Герта» — «Унион»
  • 1.81
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли берлинское дерби результативным?
  • «Герта» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Шахтер» сыграет на продление серии
  • «Шахтер» Солигорск — «Белшина». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Славия» и «Городея» не порадуют результативностью
  • «Славия» Мозырь — «Городея». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Маурисио Почеттино Футбол Возглавит ли Почеттино «Ньюкасл»?Тренеру есть о чем подумать 06:370
  • 13:10
    • Личный тренер Логинова возглавит сборную Болгарии по биатлону
  • 22:52
    • Митрофанов: Вероятность заражения всегда будет. Запирать игроков на базе не очень человечно
  • 22:36
    • Стам назначен главным тренером «Цинциннати»
    Жозе Моуринью Футбол Шестерка избранных. Тренеры, завоевавшие чемпионства в четырех и более лигахЭксклюзивный клуб из шести тренеров, добившихся того, что не покорилось даже Пепу Гвардиоле Вчера в 20:260
  • Экспресс дня

  • Что принесет берлинское дерби?
  • 2.77
    •
  • 22:24
    • Гончаренко: Чалов живет надеждой, что снова начнет много забивать
  • 21:50
    • В РПЛ отменят микст-зоны, а пресс-конференции будут проводить через Zoom
  • 21:44
    • Новый тренер «Локо» не получил разрешение на работу в России
    Килиан Мбаппе Футбол Почему коронавирус заморозит переходы топ-футболистовМировой трансферный рынок изменится в условиях кризиса, который вызвала пандемия коронавируса Вчера в 13:340
  • 21:27
    • «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ»
  • 19:01
    • Олимпийский чемпион Садулаев рассказал, что переболел коронавирусом
  • 18:55
    • Кущенко: Желание Евролиги понятно, но завершить соревнования будет крайне сложно
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Пхохан Стилерс — Сеул
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Белшина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Викингур — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Герта — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.77
  • Экспресс дня 22 мая
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие