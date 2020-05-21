РПЛ может не возобновиться 21 июня, новый сезон начнется 2 или 5 августа

Розыгрыш российской Премьер-лиги не возобновится 21 июня, если власти не дадут разрешение на это, сообщает Football Fun

Всё зависит от того, будут ли сняты существующие ограничения, сообщил заместитель генерального секретаря и директор по развитию Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

15 мая исполком РФС постановил, что рестарт Премьер-лиги состоится 21 июня. Министерство спорта РФ поддержало это решение. В то же время командам требуется на подготовку к матчам не меньше 21 дня.

Существует резервная дата рестарта — 28 июня. Если власти не разрешат проводить матчи в это время или если сократится период подготовки к играм, чемпионат придётся завершить досрочно.

РФС уже определил возможные даты начала нового сезона. Если чемпионат возобновится 21 июня, то следующий сезон планируется начать 2 августа, а если 28 июня, то 5 августа.

Чиновники сделают выбор в пользу одной из этих дат, если рестарт нынешнего сезона всё же состоится. 0