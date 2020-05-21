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    РПЛ может не возобновиться 21 июня, новый сезон начнется 2 или 5 августа

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    Розыгрыш российской Премьер-лиги не возобновится 21 июня, если власти не дадут разрешение на это, сообщает Football Fun.

    Максим Митрофанов
    Максим Митрофанов

    Всё зависит от того, будут ли сняты существующие ограничения, сообщил заместитель генерального секретаря и директор по развитию Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

    15 мая исполком РФС постановил, что рестарт Премьер-лиги состоится 21 июня. Министерство спорта РФ поддержало это решение. В то же время командам требуется на подготовку к матчам не меньше 21 дня.

    Существует резервная дата рестарта — 28 июня. Если власти не разрешат проводить матчи в это время или если сократится период подготовки к играм, чемпионат придётся завершить досрочно.

    РФС уже определил возможные даты начала нового сезона. Если чемпионат возобновится 21 июня, то следующий сезон планируется начать 2 августа, а если 28 июня, то 5 августа.

    Чиновники сделают выбор в пользу одной из этих дат, если рестарт нынешнего сезона всё же состоится. 0

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