«Ахмат» продлит контракты с Глушаковым и другими игроками до конца сезона

Генеральный директор «Ахмата»сообщил, что клуб продлит соглашения со всеми игроками с истекающими контрактами до конца сезона.

В составе «Ахмата» контракты истекают у вратаря Евгения Городова, защитника Мирослава Богосоваца, полузащитников Дениса Глушакова, Роланда Гиголаева и Олега Иванова, а также у нападающих Магомеда Митришева, Фелипе Визеу и Абубакара Кадырова.

«Продлевать будем до конца чемпионата со всеми. В условиях пандемии никто не знает, кто может заболеть и выбыть. Так что как начинали сезон, так и будем заканчивать.

Есть ли уже понимание, кто останется на следующий сезон? Общаемся со всеми. Решать будем после окончания чемпионата.

Между сезонами будет всего 10 дней. Нас не услышали, когда мы говорили, что возобновление негативно скажется и на этом сезоне, и на следующем.

10 дней — это проблема. Но все равно будем решать после окончания. Надо же посмотреть, кто как себя проявит.

Тесты проходили все, кроме иностранцев. Из них вчера в Грозный прибыли все, кроме одного. Они сдали анализы, ждем результаты. Пока ни у кого ничего не выявили», — цитирует Айдамирова Sports.ru.

РПЛ планируют возобновить 21 июня. 0