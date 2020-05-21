Матчи Бундеслиги будут начинаться с минуты молчания

Руководство Бундеслиги приняло решение о том, что матчи ближайших нескольких туров первенства будут начинаться с минуты молчания в честь погибших от пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба соревнований.

«Распространение COVID-19 уже унесло много жизней по всему миру. Немецкая футбольная лига хотела бы выразить свои соболезнования в ближайшие два игровых тура.

В то же время следует поблагодарить и оценить всех тех, кто неустанно борется с последствиями пандемии», — сказал пресс-секретарь президиума Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

Напомним, чемпионат Германии, приостановленный из-за коронавируса в марте, возобновился 16 мая. 0