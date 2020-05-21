Тренер «Уфы» рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона

Главный тренеррассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России сезона-2019/20.

«Сегодня опять у нас две тренировки. До 28 мая будем четко придерживаться написанного плана. Потом пойдем по следующему расписанию.

Если говорить в общих чертах, чем "Уфа" занимается сейчас: развитие аэробных возможностей. Пока бегаем. Задача штаба — подвести ребят к единому целому. Но они все же не легкоатлеты. Поэтому занимаемся и координацией, и добавляем потихонечку работу с мячом. На первых тренировках было видно, что с мячом они давно не виделись.

В общем, идем вперед. Вчера начали малые игры, на маленькие ворота. Это добавляет настроения. Сегодня будем задействовать в них вратарей.

Погода пасмурная, но тепло. Дождя нет. План наш до 28 мая: утром бег, вечером работа с мячами. Если в общих чертах. Пойдем поработаем», — написал Евсеев в своем Instagram.

Текущий сезон в РПЛ планирует возобновиться 21 июня. 0