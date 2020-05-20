Шесть легионеров «Рубина» вернулись в Казань

Шесть легионеров казанскоговернулись в Россию в ночь на 20 мая для продолжения подготовки к возобновлению РПЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Чартерным бортом из Германии в Татарстан прибыли — Дарко Йевтич, Оливер Абильгор, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Силвие Бегич и Филип Уремович. Также вместе с командой в Казань прилетел английский физиотерапевт Стюарт Лик, пополнивший тренерский штаб Леонида Слуцкого на зимних сборах.

На данный момент проблемой для клуба остается лишь возвращение грузинских игроков Хвичи Кварацхелии и Зурико Давиташвили, поскольку авиасообщение с Грузией остается закрытым.

Ранее стало известно, что коронавирусом был инфицирован защитник казанцев Константин Плиев. 0