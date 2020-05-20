КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКоронавирус заморозит переходы топ-футболистов. Топ-клубы сместят фокус
  • 12:10
    • ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
  • 11:01
    • ИИХФ опубликовала новый состав групп на ЧМ-2021
  • 10:14
    • Свечников — худший выбор «Детройта» на драфте в XXI веке
  • 07:16
    • ПСЖ готов включиться в борьбу за Холанна
  • 07:00
    • В «Уотфорде» выявлено три случая заражения коронавирусом
    Все новости спорта

    Шесть легионеров «Рубина» вернулись в Казань

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол России Рубин
    Шесть легионеров казанского «Рубина» вернулись в Россию в ночь на 20 мая для продолжения подготовки к возобновлению РПЛ, сообщает пресс-служба клуба.

    Филип Уремович
    Филип Уремович

    Чартерным бортом из Германии в Татарстан прибыли — Дарко Йевтич, Оливер Абильгор, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Силвие Бегич и Филип Уремович. Также вместе с командой в Казань прилетел английский физиотерапевт Стюарт Лик, пополнивший тренерский штаб Леонида Слуцкого на зимних сборах.

    На данный момент проблемой для клуба остается лишь возвращение грузинских игроков Хвичи Кварацхелии и Зурико Давиташвили, поскольку авиасообщение с Грузией остается закрытым.

    Ранее стало известно, что коронавирусом был инфицирован защитник казанцев Константин Плиев. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Возвращение АПЛ. «Проект Перезапуск» в вопросах и ответах
  • 17/05/2020 в 21:19
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» Брест — БАТЭ
  • 2.10
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как пройдет репетиция финала Кубка Белоруссии?
  • «Динамо» Брест — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Торпедо-БелАЗ» не проиграет в Гродно?
  • Экспресс дня 21 мая. Прогноз и ставки
  • 3.33
    •
  • «Торпедо-БелАЗ» снова не уступит сопернику?
  • «Неман» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Петер Бош Футбол «Байер» приблизился к Лиге чемпионов, «Вердер» — к вылету«Байер» разгромил «Вердер» в 26-м туре Бундеслиги Вчера в 23:130
  • 12:04
    • ЦСКА получил результаты тестов на коронавирус
  • 11:17
    • В «Ростове» не выявлены случаи заражения коронавирусом
  • 10:30
    • Ташаев намерен расторгнуть контракт со «Спартаком»
    Тьерри Анри Футбол Все еще непобедимы. О том, как Анри вытащил «Арсенал» в матче с «Ливерпулем» в 2004-мКоманды английской Премьер-лиги с сегодняшнего дня должны вернуться к индивидуальным тренировкам, но до возможного рестарта лиги поговорим о ее матчах былых лет Вчера в 18:400
  • Экспресс дня

  • «Торпедо-БелАЗ» не проиграет в Гродно?
  • 3.33
    •
  • 12:49
    • Сборная Бельгии продлила соглашение с главным тренером
  • 11:48
    • Шесть легионеров «Рубина» вернулись в Казань
  • 11:34
    • «Химки» могут объединиться с «Родиной»
    Джейдон Санчо Футбол Каким будет будущее Санчо?Куда перейдет форвард? Вчера в 06:340
  • 08:20
    • В УЕФА заявили, что коронавирус не повлияет на запуск третьего еврокубка
  • 10:46
    • HockeyBuzz составил стартовую пятерку сборной России из игроков НХЛ
  • 08:52
    • Саенко: В Германии я был первым номером в трансферном листе Клоппа
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.68
  • Прогноз на матч Уйпешт — Пакш
  • Футбол
  • Сегодня в 15:01
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Брест — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Таллинна Калев — Нарва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.86
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Флора — Таммека
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Неман — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие