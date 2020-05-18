Вингеру «Монако» продлили дисквалификацию до зимы

Исполнительный комитет федерации футбола Франции продлил дисквалификацию вингера «Монако»

25-летний португалец был наказан за толчок арбитра во время февральского матча лиги 1 с «Нимом» (1:3). Хавбеку запретили выходить на поле в течение шести месяцев начиная с 6 февраля.

Поскольку большая часть дисквалификации пришлась бы на тот период, когда Франция не играла в футбол, срок наказания португальца продлен.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Франции был приостановлен 30 марта, а 1 мая было принято решение о досрочном завершении сезона и распределении мест по текущему положению команд.

Федерация решила не учитывать все дни с 13 марта по 30 июня и добавить их к реальному сроку дисквалификации.

Таким образом, после 6 августа Желсону Мартиншу нельзя играть еще на протяжении свыше 100 дней — почти до конца ноября. 0