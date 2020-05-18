ЦСКА предложил Деспотовичу 1,2 млн евро в год

Стали известны детали предложения московскогофорварду «Оренбурга»

По информации «Спорт-Экспресса», москвичи готовы платить словенцу 1,2 млн евро в год.

В этом сезоне 28-летний форвард провел за «Оренбург» 20 матчей в РПЛ и забил 8 мячей.

В конце июня действующий контракт форварда закончится, он станет свободным агентом, поэтому его имя фигурирует на российском рынке с зимы, когда футболист получил право вступать в переговоры с любыми клубами-кандидатами.

Деспотович выступает за «Оренбург» с сезона-2018/19.

За это время он сыграл в 43 играх чемпионата России, забил 12 голов и сделал три голевые передачи. 0