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    ЦСКА предложил Деспотовичу 1,2 млн евро в год

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    Стали известны детали предложения московского ЦСКА форварду «Оренбурга» Джордже Деспотовичу.

    Джордже Деспотович
    Джордже Деспотович

    По информации «Спорт-Экспресса», москвичи готовы платить словенцу 1,2 млн евро в год.

    В этом сезоне 28-летний форвард провел за «Оренбург» 20 матчей в РПЛ и забил 8 мячей.

    В конце июня действующий контракт форварда закончится, он станет свободным агентом, поэтому его имя фигурирует на российском рынке с зимы, когда футболист получил право вступать в переговоры с любыми клубами-кандидатами.

    Деспотович выступает за «Оренбург» с сезона-2018/19.

    За это время он сыграл в 43 играх чемпионата России, забил 12 голов и сделал три голевые передачи. 0

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