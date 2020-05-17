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    Клубы РПЛ получили протокол действий в случае выявления коронавируса у игроков

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    Стал известен протокол Российской Премьер-Лиги на случай, если у кого-то из футболистов будет выявлен коронавирус.

    РПЛ разослала клубам новый медицинский регламент, сообщает «СЭ».

    В документе указаны следующие пункты:

    — Клуб обязан незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, а также РПЛ и получить координацию по дальнейшим процедурам.

    — Клубный врач должен провести осмотр членов команды, а также дать пояснения команде по поводу ситуации.

    — Пациент с положительным тестом незамедлительно информирует об этом клубного врача, обязан самоизолироваться, чтобы не заразить членов семьи и/или членов команды, а в случае подтверждения Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение согласно предписанию Роспотребнадзора.

    — Игрок незамедлительно самоизолируется с целью избежать заражения других лиц. Игрок должен изолироваться на 14 дней.

    — Все мероприятия в отношении выявленного заражённого и контактной группы выполняются строго в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Тестирование контактной группы организуется командным врачом.

    — Пациент с положительным тестом, не подтвержденным Роспотребнадзором, изолируется от сотрудников, игроков на 14 календарных дней.

    — Условие выхода из изоляции — нахождение в ней не менее 14 календарных дней при отсутствии симптомов, а также при условии наличия двух отрицательных тестов ПЦР. Тест ИФА (при наличии) выполняется с целью экспресс-определения наличия/отсутствия иммунитета, результат теста не может быть принят для определения допуска к тренировкам или матчу.

    Напомним, РПЛ планируется возобновить 21 июня. 0

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