Серию А могут доиграть в формате плей-офф

Президент Федерации футбола Италиидопустил, что сезон в Серии А может завершиться в формате плей-офф.

«Идея не была отброшена окончательно. Есть вероятность, что Серия А возобновится 13 июня и будет доигрываться в плотном графике. Однако мы должны быть готовы ко всему, поэтому рассматривает различные варианты, в том числе, плей-офф», — цитирует Гравину Rai.

Напомним, что командные тренировки должны возобновиться 18 мая, однако некоторые клубы Серии А выступили против медицинского протокола, который нужно соблюдать для возвращения к занятиям.

В данный момент лидером Серии А является «Ювентус». Следом идут «Лацио» и «Интер». В зоне вылета находятся СПАЛ, «Брешия» и «Лечче». 0