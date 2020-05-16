Врач «Локо»: Фарфан ощутил головную боль и слабость 3 дня назад

Джефферсон Фарфан
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«Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость. Появились кашель и температура.
Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии. Был поставлен диагноз вирусная пневмония и взят мазок.
На тестирование ушло три дня. Сегодня оно показало положительный результат на Covid-19. Мы начали активное лечение.
Надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки», — сообщил Карлицкий клубной пресс-службе. 0