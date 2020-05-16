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    Безуглов не видит опасности травматизма для футболистов РПЛ

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    Глава медицинского комитета РФС и врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о том, как возобновление РПЛ после трехмесячной паузы может повлиять на здоровье спортсменов.

    Эдуард Безуглов
    Эдуард Безуглов

    «Можно согласиться с тем, что ситуация беспрецедентная. Но при этом надо понимать, что все футболисты поддерживали форму в домашних условиях под контролем тренеров по физической подготовке, контролировали вес. Даже в таких условиях можно поддерживать приемлемый уровень аэробной выносливости и проводить тренировки, в том числе по профилактике травм.

    За счет такой длинной паузы некоторые ребята получили возможность устранить накопленные проблемы с мышцами и сухожилиями. В ходе стандартного сезона такая возможность не всегда предоставляется. Если в распоряжении команд будет порядка трех недель для полноценных тренировок на поле, то никаких особых проблем с травмами быть не должно.

    Знаете, я каждую зиму вижу по три-четыре футболиста из РПЛ, которые восстанавливаются от травм с реабилитологами в клинике, где я работаю, и за всеми ребятами мы следим и потом. При грамотной работе они даже после вынужденного пропуска в полтора-два месяца вливаются в команды, и их уровень двигательной активности и травматизма не отличается от других игроков.

    В настоящее время существует протокол, разработанный рабочей группой РФС и РПЛ. Сейчас он находится на рассмотрении у профильных ведомств. Как только он будет принят, медицинский комитет вместе с врачами клубов максимально полно адаптирует протокол к нашим реалиям, что позволит сделать самое важное — минимизировать риски для здоровья всех участников», — приводит слова Безуглова «Р-Спорт».

    Напомним, что 15 мая исполком РПЛ объявил о возобновлении сезона с 21 июня. 0

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