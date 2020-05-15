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    Половина клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки

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    Девять клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки 18 мая, так как недовольны медицинским протоколом лиги, сообщает Football Italia.

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    По данным источника, приступать к тренировочному процессу отказываются «Милан», «Интер», «Наполи», «Фиорентина», «Кальяри», «Аталанта», «Верона», «Сампдория» и «Дженоа». Они недовольны пунктом, согласно которому клубы должны будут уйти на 15-дневный карантин при обнаружении коронавируса у футболиста или члена персонала.

    Клубы считают, что единственный способ заставить эту идею эффективно работать — поместить команду и персонал на базу и не выпускать их до окончания чемпионата. Однако многие клубы не имеют такой возможности.

    Напомним, Серия А объявила предварительную дату возобновления сезона. Первая игра после карантина может состояться 13 июня. 0

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