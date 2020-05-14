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    Черчесов ждет возобновления сезона в РПЛ

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал приостановку сезона российской Премьер-лиги.

    Cтанислав Черчесов
    Cтанислав Черчесов

    «Как главный тренер сборной России, я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах.

    На сегодняшний день мы видим, что в ряде европейских стран определены даты возобновления футбольного сезона. Уже в ближайший уик-энд пройдут матчи в Бундеслиге, где я в свое время провел несколько сезонов и хорошо знаю, с какой скрупулезностью там подходят к организации матчей. Если есть какие-либо шансы доиграть сезон в РПЛ, то, на мой взгляд, это нужно сделать. Тогда мы избежим кривотолков, связанных со спортивным принципом», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

    «Естественно, при этом нужно самым серьезным образом проработать механизм, который позволит не допустить развития коронавирусной инфекции. Знаю, что руководство РФС вместе с министерством спорта и другими профильными структурами сейчас плотно занимается этим вопросом, потому что ничто не может быть важнее здоровья людей». 0

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