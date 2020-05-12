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    Месси — лучший форвард в истории ЛЧ по соотношению матчей

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    Портал GiveMeSport составил рейтинг лучших нападающих Лиги чемпионов по соотношению проведенных матчей и забитых мячей.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Первое место в списке занял форвард «Барселоны» Лионель Месси, который провел 141 матч и забил 114 мячей (средний показатель — 0,81 гола за встречу).

    Второе место в списке занял экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руд Ван Нистелрой (0.77). Замкнул тройку форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (0,76).

    Топ-10 рейтинга лучших бомбардиров Лиги чемпионов:

    1. Лионель Месси («Барселона») — 114 мячей/141 матч (0,81 гола за игру)
    2. Руд ван Нистелрой (экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала») — 56/73 (0,77)
    3. Криштиану Роналду («Ювентус», экс-«Реал») — 128/169 (0,76)
    4. Роберт Левандовски («Бавария») — 64/86 (0,74)
    5. Неймар («ПСЖ») — 35/57 (0,61)
    6. Филиппо Индзаги (экс-игрок «Ювентуса» и «Милана») — 46/81 (0,57)
    7. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — 35/62 (0,56)
    8. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 39/71 (0,55)
    9. Карим Бензема («Реал») — 64/119 (0,54)
    10. Рауль (экс-игрок «Реала») — 71/142 (0,50). 0

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