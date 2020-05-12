Месси — лучший форвард в истории ЛЧ по соотношению матчей

Когда в Виго играли смельчаки. Как «Сельта» выбила «Ливерпуль» из Кубка УЕФА в 1998-м

Многие футбольные лиги потихоньку готовятся к возобновлению, а вот о еврокубках пока не слышно, поэтому продолжим наслаждаться подвигами прошлого