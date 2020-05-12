Конте: Канте — один из лучших футболистов, которых я тренировал

Главный тренер миланскоговысказал свое мнение о полузащитнике

«По моему мнению, Канте может играть на любой позиции в центре поля. Мы говорим об удивительном футболисте, топ-футболисте. Он великолепен как с мячом, так и без него. Если в вашей команде есть Н’Голо, можете считать, что у вас на одного игрока больше, чем у соперника», — цитирует Конет Sky Sports.

«Канте всегда улыбается, он очень положительный парень. Он — один из лучших футболистов, которых я тренировал», — добавил тренер.

Напопним, Конте тренировал Канте с 2016 по 2018 годы. 0