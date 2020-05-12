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    Конте: Канте — один из лучших футболистов, которых я тренировал

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    Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте высказал свое мнение о полузащитнике «Челси» Н'Голо Канте.

    Н'Голо Канте.
    Н'Голо Канте.

    «По моему мнению, Канте может играть на любой позиции в центре поля. Мы говорим об удивительном футболисте, топ-футболисте. Он великолепен как с мячом, так и без него. Если в вашей команде есть Н’Голо, можете считать, что у вас на одного игрока больше, чем у соперника», — цитирует Конет Sky Sports.

    «Канте всегда улыбается, он очень положительный парень. Он — один из лучших футболистов, которых я тренировал», — добавил тренер.

    Напопним, Конте тренировал Канте с 2016 по 2018 годы. 0

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