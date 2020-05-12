«Крылья Советов» оштрафовали голкипера на 1,4 млн рублей за критику власти

Блогер и бывший футболистрассказал о сумме, на которую оштрафовали голкипера

«Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля). После того, как получили подзатыльник аппарата.

А кого и насколько накажете когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ?

Скоро будет решение по возобновлению РПЛ. Ждём чем закончится сезон, но для меня ясно одно: любить клуб и приезжать в Самару — желание не пропадёт никогда, а ходить на футбол в Самаре — пропало», — написал Савин в своем инстаграм-посте с критикой в адрес руководства самарского клуба.

Напомним, что в конце апреля Фролов в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги» сравнил политическое устройство современной России с крепостным правом, заявив, что «властям плевать на народ. Нужны им как рабы, рабочая сила».

Он также дал оценку работе Владимира Путина и действиям правительства во время пандемии коронавируса: «Речи президента по ТВ — пустословие. Все, что там говорят — зло».

«Крылья» объявили, что оштрафуют Фролова после интервью о политике России. Затем клуб отредактировал заявление, убрав слова о штрафе. 0