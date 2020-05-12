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    «Крылья Советов» оштрафовали голкипера на 1,4 млн рублей за критику власти

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    Блогер и бывший футболист Евгений Савин рассказал о сумме, на которую оштрафовали голкипера Евгения Фролова «Крылья Советов» за критику власти.

    Евгений Фролов
    Евгений Фролов

    «Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля). После того, как получили подзатыльник аппарата.

    А кого и насколько накажете когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ?

    Скоро будет решение по возобновлению РПЛ. Ждём чем закончится сезон, но для меня ясно одно: любить клуб и приезжать в Самару — желание не пропадёт никогда, а ходить на футбол в Самаре — пропало», — написал Савин в своем инстаграм-посте с критикой в адрес руководства самарского клуба.

    Напомним, что в конце апреля Фролов в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги» сравнил политическое устройство современной России с крепостным правом, заявив, что «властям плевать на народ. Нужны им как рабы, рабочая сила».

    Он также дал оценку работе Владимира Путина и действиям правительства во время пандемии коронавируса: «Речи президента по ТВ — пустословие. Все, что там говорят — зло».

    «Крылья» объявили, что оштрафуют Фролова после интервью о политике России. Затем клуб отредактировал заявление, убрав слова о штрафе. 0

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