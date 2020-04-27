«Крылья Советов» оштрафуют голкипера за высказывания о власти

Самарскиесделали официальное заявление после интервью голкипера, в котором он резко высказался о действиях правительства во время пандемии коронавируса.

«Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью Фролова. Мы понимаем, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба.

Руководство и тренерский штаб не разделяют мнение Фролова...

Дав интервью без предварительного согласования с клубом он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды.

Футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях», — говорится в заявлении «Крыльев Советов», опубликованном на официальном сайте самарцев.

Фролов в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги» сравнил политическое устройство современной России с крепостным правом.

«Они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила.

В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат — и налогами, и оброками.

И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права — у тебя нет никаких прав и свобод. Ты раб», — заявил он.

«Крылья Советов» находятся в зоне прямого вылета из РПЛ. Однако в том случае, если сезон не будет доигран, самарцы почти наверняка сохранят прописку в премьер-лиге. Такой сценарий обсуждался в рамках состоявшейся 27 апреля видеоконференции РПЛ/РФС. 0