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    «Крылья Советов» оштрафуют голкипера за высказывания о власти

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    Самарские «Крылья Советов» сделали официальное заявление после интервью голкипера Евгения Фролова, в котором он резко высказался о действиях правительства во время пандемии коронавируса.

    Евгений Фролов
    Евгений Фролов

    «Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью Фролова. Мы понимаем, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба.

    Руководство и тренерский штаб не разделяют мнение Фролова...

    Дав интервью без предварительного согласования с клубом он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды.

    Футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях», — говорится в заявлении «Крыльев Советов», опубликованном на официальном сайте самарцев.

    Фролов в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги» сравнил политическое устройство современной России с крепостным правом.

    «Они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила.

    В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат — и налогами, и оброками.

    И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права — у тебя нет никаких прав и свобод. Ты раб», — заявил он.

    «Крылья Советов» находятся в зоне прямого вылета из РПЛ. Однако в том случае, если сезон не будет доигран, самарцы почти наверняка сохранят прописку в премьер-лиге. Такой сценарий обсуждался в рамках состоявшейся 27 апреля видеоконференции РПЛ/РФС. 0

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