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    Уткин: Российский футбол имеет шанс больше не быть киселем

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    Футбольный журналист Василий Уткин поддержал потенциальное возобновление РПЛ.

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    «Ну, что ж, нам удалось перевернуть ситуацию. Рано говорить, что чемпионат России будет доигран. Есть огромное количество препятствий, в том числе объективных. Но выходящие из тени силы, к этому стремящиеся, совсем не так малы.

    Это может не получиться, но важно за это бороться. Так наш футбол имеет шанс больше не быть киселем, которому все равно, станут его употреблять в пищу или нет, которому достаточно просто пребывать бесформенной кучей. Любительский футбол должен идти следом за профессиональным. Там и так нет публики, облегченные протоколы выполнимы. В Германии, которая является лидером процесса, все именно так и происходит.

    Мы должны сохранять осторожность, беречь себя и близких, помогая тем самым врачам. Но без деятельного стремления жить нормальной жизнью там, где это возможно, поиска вариантов все теряет смысл. Простите, если вам видится пафос в моих словах. Его нет. Просто хочется жить», — написал Уткин в своем телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин».

    15 мая РФС проведет заседание исполкома, на котором может быть принято решение о досрочном завершении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. 0

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