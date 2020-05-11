Уткин: Российский футбол имеет шанс больше не быть киселем

Футбольный журналистподдержал потенциальное возобновление РПЛ.

«Ну, что ж, нам удалось перевернуть ситуацию. Рано говорить, что чемпионат России будет доигран. Есть огромное количество препятствий, в том числе объективных. Но выходящие из тени силы, к этому стремящиеся, совсем не так малы.

Это может не получиться, но важно за это бороться. Так наш футбол имеет шанс больше не быть киселем, которому все равно, станут его употреблять в пищу или нет, которому достаточно просто пребывать бесформенной кучей. Любительский футбол должен идти следом за профессиональным. Там и так нет публики, облегченные протоколы выполнимы. В Германии, которая является лидером процесса, все именно так и происходит.

Мы должны сохранять осторожность, беречь себя и близких, помогая тем самым врачам. Но без деятельного стремления жить нормальной жизнью там, где это возможно, поиска вариантов все теряет смысл. Простите, если вам видится пафос в моих словах. Его нет. Просто хочется жить», — написал Уткин в своем телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин».

15 мая РФС проведет заседание исполкома, на котором может быть принято решение о досрочном завершении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. 0