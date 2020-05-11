Хавбек «Брешии» согласился на трансфер в «Интер»

Полузащитниксменит клубную прописку будущим летом, утверждает Corriere dello Sport.

Как сообщает источник, 20-летний футболист согласился на переход в миланский «Интер». «Нерадзурри» арендуют игрока с обязательством выкупа в следующем году и бонусами, связанными с количеством матчей футболиста за клуб. Это позволит снизить сумму, которая в противном случае составит 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Тонали, которого в Италии называют «новым Андреа Пирло», один гол в 23 матчах Серии А.

Кроме «Интера», на Тонали претендуют «Милан», «Ювентус» и ряд других европейских топ-клубов. 0