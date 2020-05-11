КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Миралем ПьяничТрансферный дайджест. 5 — 11 мая
  • 21:56
    • Футбольная ассоциация Англии не разрешит отмену сезона или вылет из АПЛ
  • 21:43
    • Два матча чемпионата Белоруссии перенесены из-за подозрения на коронавирус у игроков
  • 20:55
    • В России пока исключены любые массовые мероприятия, заявил Путин
  • 20:35
    • СМИ: Йович получил травму, упав с дома в Белграде, а не во время домашней тренировки
  • 16:08
    • УЕФА может отменить или сократить квалификационный раунд ЛЧ и ЛЕ на следующий сезон
    Все новости спорта

    «Реал» доиграет сезон на стадионе «Альфредо ди Стефано»

    Футбол Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Лига чемпионовКоронавирус в спорте Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Реал» в случае возобновления чемпионата Испании доиграет оставшиеся матчи сезона на тренировочной арене «Альфредо ди Стефано», сообщает AS.

    «Альфредо ди Стефано»
    «Альфредо ди Стефано»

    По информации издания, «Реал» уже имеет разрешения от Ла Лиги и Испанской федерации футбола (RFEF) для проведения шести матчей Примеры (против «Эйбара», «Валенсии», «Майорки», «Хетафе», «Алавеса» и «Вильярреала») на «Альфредо ди Стефано».

    Мадридский клуб улучшил освещение стадиона, установил более современную статическую рекламную систему и внедрил технологию VAR, как того требует RFEF.

    В случае, если «Реал» пройдет в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити», клуб уже обсудил с УЕФА возможность сыграть остальные матчи еврокубка на «Альфредо ди Стефано». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Они сказали «нет». Восемь игроков, публично отказавших «Барселоне»
  • Вчера в 00:53
    •
  • Прогноз
  • Кто выиграет Бундеслигу
  • 1.22
  • 16/05/2020 в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» Гомель и «Крумкачы» обменяются уколами?
  • «Локомотив» Гомель — «Крумкачы». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Развязка близко. Кто возьмет Серебряную салатницу Бундеслиги
  • Кто выиграет Бундеслигу. Прогноз и ставки
  • 1.22
    •
  • «Алтын Асыр» добудет три очка?
  • «Мерв» — «Алтын Асыр». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    АПЛ остается в режиме ожидания Футбол Футбол в Англии все ближе. Возвращение АПЛ в вопросах и ответахБританское правительство планирует начать выход из карантина, что поможет АПЛ заняться возобновлением сезона Вчера в 19:200
  • 14:12
    • ФИБА назвала сроки проведения чемпионата мира 2023 года
  • 23:56
    • Бородюк: У нас есть все возможности доиграть сезон
  • 23:45
    • Озил не подпишет новый контракт с «Арсеналом», рассказал агент
    Бундеслига возвращается 16 мая Футбол Сделано в Германии. Как Бундеслига возвращает футбол после коронавирусаНемецкая Бундеслига возвращается после коронавируса: как будут выглядеть день матча, тестирование игроков и безопасность Вчера в 00:450
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Локомотив» Гомель на первое место?
  • 2.25
    •
  • 23:31
    • Стерлинг: Я не напуган возобновлением АПЛ, но думаю о худшем исходе
  • 23:20
    • «Реал» доиграет сезон на стадионе «Альфредо ди Стефано»
  • 22:54
    • Роуз: Мне плевать на моральный дух нации! Жизни людей под угрозой
    Кевин Гамейро Футбол Они сказали «нет». Восемь игроков, публично отказавших «Барселоне»Не все мечтают выступать в составе каталонского гранда 00:530
  • 22:44
    • «Барселона» заинтересована в трансфере Депая
  • 22:37
    • Глава Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА
  • 22:20
    • Финал Кубка Германии пройдет 4 июля
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.87
  • Прогноз на матч ENCE eSports — Copenhagen Flames
  • Прочие
  • Завтра в 21:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Мерв — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  1.22
  • Прогноз на матч Кто выиграет Бундеслигу
  • Футбол
  • 16/05/2020 в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие