«Реал» доиграет сезон на стадионе «Альфредо ди Стефано»

Мадридский «Реал» в случае возобновления чемпионата Испании доиграет оставшиеся матчи сезона на тренировочной арене «Альфредо ди Стефано», сообщает AS.

По информации издания, «Реал» уже имеет разрешения от Ла Лиги и Испанской федерации футбола (RFEF) для проведения шести матчей Примеры (против «Эйбара», «Валенсии», «Майорки», «Хетафе», «Алавеса» и «Вильярреала») на «Альфредо ди Стефано».

Мадридский клуб улучшил освещение стадиона, установил более современную статическую рекламную систему и внедрил технологию VAR, как того требует RFEF.

В случае, если «Реал» пройдет в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити», клуб уже обсудил с УЕФА возможность сыграть остальные матчи еврокубка на «Альфредо ди Стефано». 0