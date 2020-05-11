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    Глава Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины УЕФА
    Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко подозревается следователями ФИФА и УЕФА в коррупции, сообщает The Washington Post.

    Андрей Павелко
    Андрей Павелко

    Павелко, который ранее был членом исполнительного комитета УЕФА, с сентября 2018 года переписывался со следователями ведомства, чтобы объяснить отдельные многомиллионные платежи, которые он отправлял в 2017 году на развитие украинской федерации.

    В УЕФА от комментариев воздержались.

    В прошлом году функционера допрашивал прокуратура Швейцарии после того, как журналист издания L'illustré утверждал, что ему угрожали смертью по телефону из Украины.

    Перед этим журнал опубликовал материал о деньгах, отправленных из УЕФА на Украину.

    В середине февраля глава УАФ подал в отставку с поста в дисциплинарном комитете ФИФА. В организации в отношении него было начато расследование, не связанное с финансовыми вопросами. 0

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