Глава Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ)подозревается следователями ФИФА и УЕФА в коррупции, сообщает The Washington Post

Павелко, который ранее был членом исполнительного комитета УЕФА, с сентября 2018 года переписывался со следователями ведомства, чтобы объяснить отдельные многомиллионные платежи, которые он отправлял в 2017 году на развитие украинской федерации.

В УЕФА от комментариев воздержались.

В прошлом году функционера допрашивал прокуратура Швейцарии после того, как журналист издания L'illustré утверждал, что ему угрожали смертью по телефону из Украины.

Перед этим журнал опубликовал материал о деньгах, отправленных из УЕФА на Украину.

В середине февраля глава УАФ подал в отставку с поста в дисциплинарном комитете ФИФА. В организации в отношении него было начато расследование, не связанное с финансовыми вопросами. 0