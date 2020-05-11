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    Футбольная ассоциация Англии не разрешит отмену сезона или вылет из АПЛ

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    Футбольная ассоциация Англии не планирует менять свою позицию относительно завершения сезона в АПЛ, сообщает The Times.

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    По информации источника, председатель правления Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк заявил 11 мая, что FA не разрешит лиге полную отмену сезона или даже отмену вылета.

    Кроме того, Кларк предложил клубам планировать, что делать, если сезон не будет доигран.

    Согласно дорожной карте правительства Великобритании, с 1 июня начнется второй этап ослабления ограничительных мер в стране, включающий в себя «разрешение культурных и спортивных мероприятий за закрытыми дверями для организации трансляций».

    Возобновление АПЛ запланировано на 12 или 13 июня. 0

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