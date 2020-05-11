Бородюк: У нас есть все возможности доиграть сезон

Бывший тренер сборной Россиисчитает, что у России есть все шансы, чтобы доиграть текущий чемпионат.

«Думаю, что все во многом зависит от того, как будет дальше развиваться пандемия коронавируса.

Сейчас президент УЕФА хочет отложить старт всех еврокубковых соревнований до октября, то у нас есть все возможности, чтобы доиграть сезон. Это все позволит соблюсти спортивную составляющую.

Многое будет зависеть и от премьер-лиги, удастся ли все согласовать с Министерством здравоохранения. Будем в любом случае наслаждаться футболом, хоть и по телевизору», — сказал он в эфире «Все на Матч!».

Окончательное решение о РПЛ будет принято 15 мая. Позиция организаторов турнира — доиграть чемпионат. 0