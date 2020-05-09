«Неман» — «Рух»: счет матча 2:4, обзор голов

В составе победителей отличились Владислав Васильев, Денис Гречихо, Павел Седько и Георгий Андроник.
За хозяев дубль оформил хавбек Гегам Кадымян.
Отметим, что гости доигрывали матч в меньшинстве после удаления Васильева.
После этой победы «Рух» поднялся на 5-е место таблицы чемпионата Белоруссии с 12 очками, «Неман» занимает 14-е место с 8 очками.
Чемпионат Белоруссии. 8-й тур
«Неман» — «Рух» — 2:4 (0:2)
Голы: В.Васильев, 4 (0:1). Гречихо, 15 (0:2). Седько, 55 — с пенальти (0:3). Кадимян, 68 (1:3). Андроник, 90 (1:4). Кадимян, 90+1 (2:4)«Неман»: Дударь, А.Васильев, Мурачев, Стойкович, Забелин, Лешко, Легчилин, Якимов (Яблонский, 58), Коваль (Марушич, 62), Рассадкин (Жуковский, 46), Кадимян«Рух»: Нечаев, Рахманов, Гайдучик, Колпачук (Тихоновский, 84), Виллиам, Андроник, Седько (Чиж, 88), Гречихо, Концевой, В.Васильев, Диалло (Богомольский, 72)Предупреждения: Гайдучик, 35. В.Васильев, 51. Лешко, 69. Андроник, 82. Легчилин, 87Удаление: В.Васильев, 86