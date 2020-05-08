КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альберт Селадес«Валенсия» обречена с нынешними владельцем и тренером
  • 09:55
    • В «Милане» у трех человек выявлен коронавирус
  • 09:10
    • Фергюсон обвинил Хабиба в трусости
  • 08:20
    • Ла Лига не подтвердила возобновление чемпионата с 20 июня
  • 07:15
    • Дания подтвердила готовность принять матчи Евро-2020
  • 18:55
    • Бундеслига доиграет сезон 2019/2020 за месяц. Календарь на конец сезона
    Все новости спорта

    Сон Хын-Мин с отличием завершил сборы в корейской армии

    Футбол Футбол Англии Тоттенхэм Между тем
    Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин 8 мая завершил трехнедельную военную подготовку в Южной Корее, сообщает AP.

    Сон Хын Мин
    Сон Хын Мин

    По итогам сборов он был назван одним из пяти лучших учеников группы среди 157 новобранцев. Отмечается, что футболист добился отличных результатов в стрельбе.

    Нападающему предстоит выполнить ряд общественных работ до 2023 года, чтобы полностью выполнить свои армейские обязанности.

    Все мужчины в Южной Корее обязаны отслужить в армии страны два года, исключения делаются только для спортсменов, успешно представлявших государство на Олимпийских или Азиатских играх. Сон является победителем футбольного турнира Азиатских игр в 2018 году. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Коронавирус сильно ударит по клубам АПЛ
  • Вчера в 04:30
    •
  • Прогноз
  • «Слуцк» — «Энергетик-БГУ»
  • 1.69
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Энергетик-БГУ» лишит «Слуцк» лидерства?
  • «Слуцк» — «Энергетик-БГУ». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Славия» и «Торпедо-БелАЗ» забьют пару голов?
  • Экспресс дня 9 мая. Прогноз и ставки
  • 3.91
    •
  • «Викингур» привезет три очка из Аргира?
  • «АБ Аргир» — «Викингур». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Стадионы клубов АПЛ остаются закрытыми Футбол Коронавирус сильно ударит по клубам АПЛКакие последствия пандемии для футбола? Вчера в 04:300
  • 12:03
    • Сон Хын-Мин с отличием завершил сборы в корейской армии
  • 11:16
    • «Реал» больше не хочет покупать Погба
  • 11:47
    • Сезон в Гибралтаре признан недействительным
    «Барселона» переживает не лучшие времена Футбол Кризис в «Барселоне». Как каталонцы переживают пандемию коронавируса«Барселона» переживает сложные времена не только из-за коронавируса — в клубе хватает и других проблем 06/05/2020 в 13:580
  • Экспресс дня

  • «Славия» и «Торпедо-БелАЗ» забьют пару голов?
  • 3.91
    •
  • 11:31
    • «СКА-Хабаровск» продлил контракт с главным тренером
  • 09:39
    • Джовинко может вернуться в Италию
  • 09:24
    • «Ницца» не планирует подписывать Гетце
    Европейский футбол готовится вернуться Футбол Англия в тумане. Европа готовится к возвращению футбола, но планы АПЛ сомнительныРассказываем, как Испания, Италия и Германия делают первые шаги к перезапуску чемпионатов после коронавируса 06/05/2020 в 02:360
  • 08:53
    • «Ливерпуль» заинтересован в трансфере хавбека сборной Косово
  • 08:36
    • Сезон в Болгарии возобновят 5 июня
  • 08:03
    • В «Гремио» выявлены три случая заражения коронавирусом
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Чонбук — Сувон
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Копетдаг — Мерв
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Слуцк — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Городея — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.93
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Ульсан — Сангжу Сангму
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Тэгу
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Энергетик — Шагадам
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ашхабад — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.91
  • Экспресс дня 9 мая
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие