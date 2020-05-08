Сон Хын-Мин с отличием завершил сборы в корейской армии

Нападающий8 мая завершил трехнедельную военную подготовку в Южной Корее, сообщает AP.

По итогам сборов он был назван одним из пяти лучших учеников группы среди 157 новобранцев. Отмечается, что футболист добился отличных результатов в стрельбе.

Нападающему предстоит выполнить ряд общественных работ до 2023 года, чтобы полностью выполнить свои армейские обязанности.

Все мужчины в Южной Корее обязаны отслужить в армии страны два года, исключения делаются только для спортсменов, успешно представлявших государство на Олимпийских или Азиатских играх. Сон является победителем футбольного турнира Азиатских игр в 2018 году. 0