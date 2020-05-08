«Энергетик-БГУ»
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На 17-й минуте форвард гостей Джасурбек Яхшибаев открыл счет, реализовав пенальти. Через 11 минут он оформил дубль с 11-метровой отметки.
В концовке первого тайма «Слуцк» отквитал один мяч усилиями Мухаммеда Балы.
Отметим, что с 71-й минуты «Энергетик» играл в меньшинстве после удаления Айка Мусаханяна.
После этой победы «Слуцк» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу с 16 очками, а «Энергетик» идет 2-м с 15 очками.
В следующем туре «Энергетик» примет брестское «Динамо», а «Слуцк» сыграет на выезде с БАТЭ. Обе встречи состоятся 16 мая.
Чемпионат Белоруссии. 8-й тур
«Слуцк» — «Энергетик-БГУ» — 1:2 (1:2)
Голы: Яхшибоев, 17 — с пенальти (0:1). Яхшибоев, 28 — с пенальти (0:2). Бала, 41 (1:2)«Слуцк»: Панкратов, Трубило, Кривулькин, Коанда, Образов, Чеботаев, Такулов, Бала (Короев, 77), Козлов, Салу (Семенов, 80), Абдул Гафар (Сердюк, 70)«Энергетик-БГУ»: Лесько, Мирошников, Сокол, Шкурдюк, Юдчиц, Мавату, Носко, Тве, Умаров (Бакич, 46), Мусаханян, ЯхшибоевПредупреждения: Мусаханян, 27. Трубило, 28. Тве, 42. Бакич, 67. Яхшибоев, 77. Мавату, 82. Лесько, 90Удаление: Мусаханян, 71