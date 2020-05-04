Экс-игрока «Шальке», которого 4 года считали погибшим, обнаружили живым

Бывший защитник «Шальке» Хианник Камба, которого четыре года считали погибшим, обнаружен живым, сообщает Bild.

В 2016 году футболист был признан погибшим в результате автокатастрофы в Конго. Спустя четыре года его, вместе с семьей, обнаружили в Рурской области в Германии.

Игрока подозревают в инсценировке собственной смерть ради получения страховки.

Немецкая прокуратура проводит расследование в отношении жены футболиста, которая, как предполагается, предоставила страховой компании в 2016 году фальшивые документы о смерти мужа.

33-летний Камба является воспитанником «Шальке» и играл за молодежную команду из Гельзенкирхена, после чего выступал в командах низших дивизионов чемпионата Германии. 0