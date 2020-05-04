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    Игроки «Атлетико» пройдут тесты на коронавирус 6 мая

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    Мадридский «Атлетико» готовится к возобновлению сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает AS.

    Игроки «Атлетико»
    Игроки «Атлетико»

    Как передает источник, в среду, 6 мая, футболисты «матрасников» сдадут тесты на коронавирус. Если они дадут отрицательный результат, через два дня «Атлетико» возобновит тренировки на базе клуба в индивидуальном режиме, соблюдая дистанцию в два метра.

    Напомним, в Испании профессиональные спортсмены смогут возобновить тренировки с 4 мая. 5–7 мая футболисты пройдут тестирование на коронавирус.

    Напомним, чемпионат Испании был остановлен 12 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. 0

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