Экс-генсек РФС: Все российские чемпионаты придется завершить досрочно

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)считает, что все российские чемпионаты придется завершить досрочно из-за пандемии коронавируса.

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов в четверг заявил, что руководство лиги доведет до РФС позицию клубов о невозможности полноценно завершить первенство ФНЛ в период с 21 июня по 2 августа.

В таком случае турнирная таблица первенства, которая была на момент приостановки сезона в марте, становится окончательной. Исполком РФС запланирован на 15 мая.

«Думаю, доиграть чемпионат ФНЛ представляется практически невозможным. С учетом существующей картины я полагаю, что и РПЛ не сможет доиграть сезон. И что тут говорить о ПФЛ.

К сожалению для многих, этот сезон, видимо, придется завершать досрочно. Это мой прогноз. Но я буду рад, если ошибусь.

Кстати, ФИФА предлагает европейским чемпионатам рассмотреть переход на систему "весна-осень". На мой взгляд, было бы безболезненным перейти на такой формат со следующего сезона.

Сейчас можно было спокойно доиграть этот сезон осенью, по спортивному принципу решить вопрос по делегированию клубов в еврокубки.

Плюс при таком условии не возникло бы вопросов по переходу клубов. И играть хотя бы два года по системе "весна-осень". Но, похоже, к такому варианту мало кто склоняется.

Футбол — одна экосистема, и должны быть учтены интересы всех сторон: футболистов, тренеров, функционеров, болельщиков, букмекеров. Но в качестве молотка должен выступать РФС, а лиги ФНЛ, РПЛ, ПФЛ — это гвозди.

Окончательные решения должны быть приняты 15 мая на исполкоме РФС. И сейчас нужно семь раз примерить, а потом уже выносить решения.

А решения должны приниматься системно по всем трем лигам с учетом перехода из лиги в лигу. Неслучайно появляются недовольные в лице "Торпедо" и "Чертаново".

РФС в этой ситуации должен сказать свое веское слово. ФНЛ выразил интересы своего комьюнити. К их мнению нужно относиться уважительно, но это лишь мнение, окончательное решение должен принять РФС», — заключил Воробьев в интервью «Р-Спорту». 0