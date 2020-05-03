УЕФА рассматривает вариант с временным переходом на систему «весна — осень»

(УЕФА) может временно перевести розыгрыши национальных лиг на систему, сообщает «Спорт-Экспресс»

По информации источника, данная инициатива связана с желанием УЕФА завершить сезон-2019/20.

При подобном сценарии это можно будет сделать в августе — ноябре этого года, а следующие розыгрыши начать в феврале-марте 2021-го.

Не исключается, что данные рекомендации могут поступить в РФС до 15 мая. Тогда они будут рассмотрены на исполкоме организации.

Напомним, что до 2010 года чемпионат России начинался весной и заканчивался осенью. Большинство европейских чемпионатов начинается летом и заканчивается осенью.

Ранее вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни рассказал, что организация не исключает проведения нового сезона в течение календарного года.

Это связано с тем, что чемпионат мира в Катаре состоится зимой. Турнир запланирован к проведению с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

На данный момент розыгрыши ведущих лиг приостановлены из-за пандемии коронавируса. 0