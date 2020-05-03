КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Реал». Кубок европейских чемпионов 1988/1989Хватило пяти для унижения. Как в сезоне 1988/1989 «Милан» растоптал «Реал»
  • 18:58
    • УЕФА рассматривает вариант с временным переходом на систему «весна — осень»
  • 16:32
    • «Динамо» Брест разгромило на выезде «Белшину»
  • 14:52
    • Мутко: Система «осень-весна» нам ничего не дала
  • 14:09
    • Начались переговоры о бое Фьюри и Джошуа
  • 13:30
    • Мутко: Расширение РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость
    Все новости спорта

    УЕФА рассматривает вариант с временным переходом на систему «весна — осень»

    Футбол УЕФА РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может временно перевести розыгрыши национальных лиг на систему «весна — осень», сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, данная инициатива связана с желанием УЕФА завершить сезон-2019/20.

    При подобном сценарии это можно будет сделать в августе — ноябре этого года, а следующие розыгрыши начать в феврале-марте 2021-го.

    Не исключается, что данные рекомендации могут поступить в РФС до 15 мая. Тогда они будут рассмотрены на исполкоме организации.

    Напомним, что до 2010 года чемпионат России начинался весной и заканчивался осенью. Большинство европейских чемпионатов начинается летом и заканчивается осенью.

    Ранее вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни рассказал, что организация не исключает проведения нового сезона в течение календарного года.

    Это связано с тем, что чемпионат мира в Катаре состоится зимой. Турнир запланирован к проведению с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

    На данный момент розыгрыши ведущих лиг приостановлены из-за пандемии коронавируса. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • РПЛ на развилке: три сценария завершения чемпионата России
  • 01/05/2020 в 02:20
    •
  • Прогноз
  • «Шахтер» Солигорск — «Ислочь»
  • 1.78
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли солигорский «Шахтер» обыграть одного из лидеров?
  • «Шахтер» Солигорск — «Ислочь». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сохранит ли «Халапа» прописку в Лига Примере?
  • «Халапа» — «Масая». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Одержит ли «Алтын Асыр» третью победу в сезоне?
  • Экспресс дня 4 мая. Прогноз и ставки
  • 2.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Коштинья Футбол «Неистовое ликование Моуринью и вечер, который я не забуду». О подвиге «Порту» на «Олд Траффорд»О том, как «Порту» выгрыз путевку в четвертьфинал в Манчестере Вчера в 14:050
  • 15:56
    • Расмуссен: Хочу вернуться в НХЛ
  • 15:09
    • «Ливерпуль» — фаворит в борьбе за Кулибали
  • 13:47
    • «Валенсия» рассмотрит предложения по Черышеву
    Тимо Вернер Футбол Почему Вернер пользуется спросомКто подпишет форварда? Вчера в 04:300
  • Экспресс дня

  • Одержит ли «Алтын Асыр» третью победу в сезоне?
  • 2.77
    •
  • 18:46
    • Яннулис: Об интересе «Локо» читал в прессе. Человека, называющего себя моим агентом, не знаю
  • 18:36
    • Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»
  • 18:18
    • «Славия» вырвала победу у «Витебска»
    Сезон ФНЛ завершен досрочно Футбол Сезон ФНЛ еще можно спасти. Лучший выход — мини-турнирРеакция спортивных СМИ на досрочное завершение сезона в ФНЛ Вчера в 01:260
  • 11:25
    • «Авангард» и «Спартак» произвели обмен
  • 10:53
    • ФИФА призвала Швейцарию продолжить расследование в отношении Блаттера
  • 07:29
    • «Краснодар» планирует расстаться с некоторыми легионерами
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.82
  • Прогноз на матч mousesports — G2 Esports
  • Прочие
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.33
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Халапа — Масая
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.77
  • Экспресс дня 4 мая
  • Завтра в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шагадам — Копетдаг
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мерв — Небитчи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие