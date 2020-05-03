«Брайтон» не хочет доигровать сезон на нейтральных полях

Руководствовыступило против проведения оставшихся матчей сезона английской Премьер-лиги на нейтральных стадионах.

«Мы не поддерживаем идею сыграть наши оставшиеся матчи на нейтральных полях. Естественно, все мы должны быть готовы к некоторым компромиссам. Мы всецело понимаем, что отсутствие зрителей с высокой вероятностью будет неизбежным для наших оставшихся матчей, потому что мы поддерживаем стремление правительства остановить распространение коронавируса.

Однако в столь критический момент сезона проведение матчей на нейтральных полях, как нам кажется, может оказать серьёзное влияние на целостность соревнования», — цитирует исполнительного директора клуба Пола Барбера Goal.

Накануне руководители 20 клубов АПЛ провели видеоконференцию, где решил доиграть чемпионат без зрителей и на нейтральных полях, которые должны находиться вдали от густонаселенных районов. В частности, сообщалось, что стадион «Брайтона» вошел в список тех, которые задействуют. 0