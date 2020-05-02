«Рух» — «Городея»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 7-го тура чемпионата Белоруссиив гостях упустила победу над— 1:1.

На 50-й минуте гостей вперед вывел защитник Андрей Сорокин. В компенсированное время «Рух» сравнял счет благодаря точному удару Ильи Колпачука.

После этого матча «Городея» осталась на 7-м месте с 10 очками. «Рух» располагается на 8-й строчке с 9 очками.

В следующем туре «Рух» сыграет на выезде против «Немана». Игра состоится 9 мая. «Городея» днем ранее примет «Минск».