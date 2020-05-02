«Рух» — «Городея»: счет матча 1:1, обзор голов

На 50-й минуте гостей вперед вывел защитник Андрей Сорокин. В компенсированное время «Рух» сравнял счет благодаря точному удару Ильи Колпачука.
После этого матча «Городея» осталась на 7-м месте с 10 очками. «Рух» располагается на 8-й строчке с 9 очками.
В следующем туре «Рух» сыграет на выезде против «Немана». Игра состоится 9 мая. «Городея» днем ранее примет «Минск».
Чемпионат Белоруссии. 7-й тур
«Рух» — «Городея» — 1:1 (0:0)
Голы: Сорокин, 50 (0:1). Колпачук, 90+1 (1:1)«Рух»: Нечаев, Рахманов, Гайдучик, Виллиам, Андроник, Мигунов (Колпачук, 70), Седько, Концевой (Морозов, 84), Чиж, Васильев, Диалло (Богомольский, 74)«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович, Сорокин (Шестиловский, 89), Байдук (Шибун, 66), Позняк, Йоксимович, Усеня, Яскович, Сайчич, Шавель (Пушняков, 70)Предупреждения: Сорокин, 31. Гайдучик, 31. Байдук, 39. Андроник, 86