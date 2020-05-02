В 1999 году Анри мог оказаться в «Удинезе»

Бывший нападающийрассказал, что французский нападающиймог оказаться в клубе из Удине.

«Рад, что я по-прежнему последний из бразильцев, кто становился лучшим бомбардиром Серии А. Очень сложно добиться этого в провинциальной команде.

В то время в Серии А были лучшие игроки, прекрасные защитники. У нас была очень сильная команда, благодаря которой я смог побороться за "Золотую бутсу". Это было очень важно для моей карьеры. Я не играл за "Ювентус", "Милан" или "Интер" и не получал много внимания.

У меня была возможность перейти в "Юве" в обмен на Анри, но Тьерри отказался. После этого я остался в "Удинезе", а он отправился в Арсенал», — цитирует Аморозо Sky Sport Italia.

Анри выступал за «Ювентус» с января по август 1999 года, после чего перешел в «Арсенал». В составе «канониров» он провел 8 лет и 375 матчей во всех турнирах, забив 228 голов. 0