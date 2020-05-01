Ряд итальянских клубов смогут приступить к тренировкам 4 мая

получили разрешение от главы региона возобновить тренировки 4 мая, сообщает Football Italia.

Занятия должны проходить индивидуально и на открытом воздухе, в соответствии с правилами социального дистанцирования.

Изначально, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, что с этой даты смогут тренироваться лишь представители индивидуальных видов спорта. Тем не менее, президент региона Эмилия-Романья, где располагаются указанные клубы, подписал указ, которым разрешил тренироваться командам.

Отметим, что регион Эмилия-Романья находится на расстоянии 200 км от Ломбардии, ставшей главным очагом коронавируса в Италии. 0