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    Ряд итальянских клубов смогут приступить к тренировкам 4 мая

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    «Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» получили разрешение от главы региона возобновить тренировки 4 мая, сообщает Football Italia.

    «Парма»
    «Парма»

    Занятия должны проходить индивидуально и на открытом воздухе, в соответствии с правилами социального дистанцирования.

    Изначально, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, что с этой даты смогут тренироваться лишь представители индивидуальных видов спорта. Тем не менее, президент региона Эмилия-Романья, где располагаются указанные клубы, подписал указ, которым разрешил тренироваться командам.

    Отметим, что регион Эмилия-Романья находится на расстоянии 200 км от Ломбардии, ставшей главным очагом коронавируса в Италии. 0

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