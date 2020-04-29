Онана: Пришло время сделать следующий шаг

Голкипер амстердамскогозаявил о желании покинуть клуб этим летом.

«Не поймите меня неправильно, я очень счастлив в "Аяксе" и благодарен клубу. Я провёл здесь пять прекрасных лет, но сейчас пришло время сделать следующий шаг. Мы приняли это решение в прошлом году. Я пока не знаю, что произойдёт, но мои амбиции и договорённости ясны», — приводит слова Онаны AD.

Онана выступает в «Аяксе» почти 5 лет. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Нидерландов Суперкубок страны, а также чемпионат. Кроме того, камерунец выходил с «аяксидами» в финал Лиги Европы и полуфинал Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету Онаны 8 «сухих» матчей из 24. 0