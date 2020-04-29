КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» пока не может оформить свое чемпионствоНет смысла завершать сезон АПЛ ради самого завершения
  • 13:59
    • «Интер» просит у «Барселоны» 90 млн евро за Мартинеса
  • 13:40
    • «Ак Барс» подпишет Бурмистрова
  • 12:38
    • Газзаев призвал досрочно завершить РПЛ
  • 12:09
    • Опубликован календарь КМ и ЧМ по биатлону сезона-2020/21
  • 11:03
    • УЕФА может ввести отбор в ЛЧ по клубному рейтингу
    Все новости спорта

    Онана: Пришло время сделать следующий шаг

    Футбол Аякс
    Голкипер амстердамского «Аякса» Андре Онана заявил о желании покинуть клуб этим летом.

    Андре Онана
    Андре Онана

    «Не поймите меня неправильно, я очень счастлив в "Аяксе" и благодарен клубу. Я провёл здесь пять прекрасных лет, но сейчас пришло время сделать следующий шаг. Мы приняли это решение в прошлом году. Я пока не знаю, что произойдёт, но мои амбиции и договорённости ясны», — приводит слова Онаны AD.

    Онана выступает в «Аяксе» почти 5 лет. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Нидерландов Суперкубок страны, а также чемпионат. Кроме того, камерунец выходил с «аяксидами» в финал Лиги Европы и полуфинал Лиги чемпионов.

    В нынешнем сезоне на счету Онаны 8 «сухих» матчей из 24. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • УЕФА за здравый смысл. Лиги сами должны решить, как завершить сезон
  • 00:47
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь»
  • 1.68
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Алтын Асыр» сократит отставание от «Ахала»?
  • Экспресс дня 30 апреля. Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • «Алтын Асыр» постарается не отпустить соперника вперед
  • «Алтын Асыр» — «Ахал». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Томас Мюллер Футбол УЕФА за здравый смысл. Лиги сами должны решить, как завершить сезонПервым примером для остальных может стать чемпионат Нидерландов 00:470
  • 13:22
    • «Ман Юнайтед» подпишет Хаверца, если сорвется трансфер Санчо
  • 07:00
    • Некоторые футболисты АПЛ опасаются раннего возобновления сезона
  • 13:33
    • Онана: Пришло время сделать следующий шаг
    Давид Луис Футбол Перезагрузка АПЛ. Работа по возобновлению сезона наращивает оборотыНесколько клубов из чемпионата Англии возобновили тренировки Вчера в 13:150
  • Экспресс дня

  • «Алтын Асыр» сократит отставание от «Ахала»?
  • 2.52
    •
  • 12:53
    • В «Урале» и «Тамбове» продлили карантин
  • 12:23
    • «Барыс» может усилиться форвардом из НХЛ
  • 11:52
    • Главный тренер «Баварии» провел переговоры с Зане
    «Барселона» — «Ливерпуль». Лига чемпионов 2006/2007 Футбол Разбит любимой командой юности. О победе «Ливерпуля» над «Барсой» в 2007-мФутбольные комитеты все еще думают, когда и как лучше возобновить турниры, а пока вспоминаем о былой красоте игры миллионов Вчера в 14:520
  • 11:36
    • Игроки «Ренна» согласились на понижение зарплат
  • 11:19
    • Экс-наставник «Интера» может возглавить сборную Ирана
  • 09:54
    • Орлов: Не советовал бы Азмуну ехать в «Наполи»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Ферретти
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.90
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Смолевичи
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие